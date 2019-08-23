14 Сентября 2020
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Экономика В России
финансовая пирамида (2016) | Фото: mos-dv.ru

ЦБ РФ получит возможность блокировать сайты финансовых пирамид

Центробанк России осенью текущего года получит полномочия, которые позволят ему до суда блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций.

Проект закона разработали депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Если документ будет принят, Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением о блокировке. При этом, принимать такое решение будет единолично глава Банка России. Помимо этого, ЦБ РФ получит полномочия подавать иск в суд о нарушении сайтом "прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц", сообщает "Рамблер".

Напомним, Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний, которые работают под брендом "Кэшбери".

Как сообщил представитель ЦБ Валерий Лях, это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которая была выявлена за последние годы. Информацию об этом Центробанк передал в Генпрокуратуру и МВД. Прокуратура потребовала запретить сайты "Кэшбери".

1 ноября 2018 года глава "Кэшбери" Артур Варданян заявил о прекращении работы компании и о создании новой структуры.

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ЦБ РФ получит возможность блокировать сайты финансовых пирамид

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Теги: Центробанк, мошенники, финансовые пирамиды



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