14 Сентября 2020
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&quot;Насвай&quot;. пластилинообразный пахучий жевательный табак (2011) | Фото:пресс-служба УФКСН по Тюменской области

Хабаровский пенсионер стал фигурантом дела за обстрел детей пластилином

На пенсионера из Хабаровска завели административное дело после того, как он обстрелял детей, играющих на детской площадке, пластилином.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Хабаровскому краю, сделал он это с помощью трубки-плевалки. Так мужчина решил проучить компанию шумевших во дворе подростков. На нарушителя составили протокол об административных правонарушениях по статье 6.1.1 Кодекса РФ "Побои".

Напомним, в июле 70-летний пенсионер сделал замечание шумной компании, однако подростки продолжили играть. Вскоре 12-летняя девочка почувствовала боль в спине - другие дети заметили у нее рану.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, пожилой мужчина выстрелил в сторону детей из духовой трубки затвердевшим пластилином.

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Хабаровский пенсионер стал фигурантом дела за обстрел детей пластилином

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Теги: подростки, обстрел



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