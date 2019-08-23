Хабаровский пенсионер стал фигурантом дела за обстрел детей пластилином

На пенсионера из Хабаровска завели административное дело после того, как он обстрелял детей, играющих на детской площадке, пластилином.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Хабаровскому краю, сделал он это с помощью трубки-плевалки. Так мужчина решил проучить компанию шумевших во дворе подростков. На нарушителя составили протокол об административных правонарушениях по статье 6.1.1 Кодекса РФ "Побои".

Напомним, в июле 70-летний пенсионер сделал замечание шумной компании, однако подростки продолжили играть. Вскоре 12-летняя девочка почувствовала боль в спине - другие дети заметили у нее рану.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, пожилой мужчина выстрелил в сторону детей из духовой трубки затвердевшим пластилином.