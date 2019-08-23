Более 70 населенных пунктов на Дальнем Востоке остаются в воде

Пострадавшими от подтопления на Дальнем Востоке в результате наводнения, вызванного паводком, числятся 77 населенных пунктов.

За прошедшие сутки освободились от воды шесть населенных пунктов, 132 жилых дома, 510 приусадебных участков и семь участков автомобильных дорог.

Однако до сих пор остаются подтопленными 77 населенных пунктов, 172 жилых дома, 2 тыс. 412 приусадебных участков, один мост и 86 участков автодорог. Речь идет о Хабаровском крае и Приморье, Амурской и Еврейской автономной областях, сообщает "Интерфакс".

Напомним, несколько дней назад в Хабаровске спасатели, волонтеры и военные развернули водоналивную дамбу, которая должна защитить от паводка набережную Амура. Вода начнет ее топить при уровне реки у города в 637 см, на сегодняшний день он уже достиг отметки чуть более, чем 6 метров.

Кроме того, власти экстренно возвели в Хабаровске еще одну временную дамбу - на набережной стадиона имени Ленина в районе Яхт-клуба.

Уровень Амура, вопреки предыдущим прогнозам, вырастет еще почти на метр - до 630-680 см.

В регионе, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля.