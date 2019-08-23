Союзники США в Восточной Азии не продлили договор, направленный против КНДР

Республика Корея прекратила обмен разведданными с Японией. Отношения двух стран переживают не лучший период из-за исторических претензий Сеула к Токио, спор о тяжёлом колониальном наследии продолжается несколько десятилетий с самого окончания Второй мировой войны, но столь решительный шаг со стороны Южной Кореи последовал только сейчас.

По сообщению The Japan Times, японские власти назвали такой шаг корейских партнёров "прискорбным". Документ был заключён относительно недавно – в 2016 г. В соответствии с ним, восточноазиатские союзники США должны обмениваться в том числе информацией о ракетных запусках КНДР. Договор был подписан именно тогда, когда участились ракетные и ядерные испытания Пхеньяна.

Соглашение автоматически продлевается каждый год, если ни одна из сторон не выступит против. Ранее предполагалось, что Сеул продлит договор, принимая во внимание важность военного сотрудничества с Токио и Вашингтоном.

Интересно, что ухудшение отношений двух азиатских стран продолжается, невзирая на окрик со стороны Трампа. Президент США в начале месяца заявил, что рост напряжённости между ними ставит Америку "в очень плохое положение".

По мнению японских аналитиков, южнокорейский демарш преследует только одну цель – набрать политических очков для администрации Муна.

The Korea Herald обращает внимание на то, что Сеул решил отказаться от обмена разведданными на фоне усиления трений по торговым вопросам, а договор не разрывается, а просто не продлевается.

Напомним, незадолго до демарша Южная Корея потребовала от Севера прекратить ракетные пуски, однако эффекта это заявление не возымело.