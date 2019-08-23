Экс-игроки "Амкара" будут учить пермских детей играть в футбол

Бывшие игроки футбольного клуба "Амкар" Дмитрий Белоруков, Иван Черенчиков и Сергей Волков откроют в Перми свою футбольную школу. Информация об этом появилась в официальном Twitter ликвидированного клуба, передает корреспондент Накануне.RU.

Уроки начинающим футболистам будут давать на базе школы №42, расположенной рядом со стадионом "Звезда". Цвета школы будут такие же, как и у бывшего клуба: красно-черные.

Отметим, что занятия будут платными. Первые тренировки начнутся 9 сентября.

Добавим, что Белоруков, Волков и Черенчиков провели в "Амкаре" большую часть своей карьеры: 12, 10 и 15 сезонов соответственно.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.