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Футбольный клуб Амкар эмблема (2018) | Фото: fc-amkar.org

Экс-игроки "Амкара" будут учить пермских детей играть в футбол

Бывшие игроки футбольного клуба "Амкар" Дмитрий Белоруков, Иван Черенчиков и Сергей Волков откроют в Перми свою футбольную школу. Информация об этом появилась в официальном Twitter ликвидированного клуба, передает корреспондент Накануне.RU.

Уроки начинающим футболистам будут давать на базе школы №42, расположенной рядом со стадионом "Звезда". Цвета школы будут такие же, как и у бывшего клуба: красно-черные.

Отметим, что занятия будут платными. Первые тренировки начнутся 9 сентября.

Добавим, что Белоруков, Волков и Черенчиков провели в "Амкаре" большую часть своей карьеры: 12, 10 и 15 сезонов соответственно.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября иск удовлетворил.

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Экс-игроки "Амкара" будут учить пермских детей играть в футбол

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Теги: Амкар, школа, футбол



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