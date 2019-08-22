14 Сентября 2020
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Политика Курганская область
Светлана Афанасьева (2019) | Фото:Накануне.RU

Директор одного из ключевых департаментов зауральского правительства подала в отставку

Директор департамента экономического развития Курганской области Светлана Афанасьева написала заявление на увольнение по собственному желанию, эту информацию Накануне.RU подтвердила одна из подчиненных чиновницы.

"Светлана Владимировна покидает пост директора нашего ведомства", - отметил источник.

Причины увольнения пока не сообщаются. В пресс-службе правительства Курганской области не смогли прокомментировать ни отставку Афанасьевой, ни информацию о новом временно исполняющем обязанности директора ведомства - начальник информационно-аналитического управления правительства Зауралья Вероника Волкова не ответила на звонок корреспондента Накануне.RU.

Светлана Афанасьева возглавила департамент экономического развития региона в январе этого года. До этого она работала генеральным директором фонда "Инвестиционное агентство Курганской области".

Ранее Накануне.RU сообщало, что свою должность готовится покинуть заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Татьяна Менщикова. Ее возможное увольнение связывают с тем, что Менщикова оказалась не готова к огромному объему работы и ненормированному графику.

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Директор одного из ключевых департаментов зауральского правительства подала в отставку

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Теги: Светлана Афанасьева, департамент, экономика, Курган, правительство



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