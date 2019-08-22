14 Сентября 2020
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Происшествия В России Санкт-Петербург
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В Турцию прилетели реаниматологи из Санкт-Петербурга для помощи пострадавшей в бассейне 12-летней девочке

Из Санкт-Петербурга в Турцию прилетели два врача-реаниматолога - они обследовали пострадавшую в Бодруме 12-летнюю девочку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на отдыхе в Турции руку ребенка засосало в трубу бассейна, после этого она захлебнулась. Сейчас ребенок находится в больнице в коме.

Питерские медики отметили, что у девочки пострадали головной мозг и легкие. Сейчас состояние ребенка поддерживается серьезными мероприятиями интенсивной терапии.

Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое.

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В Турцию прилетели реаниматологи из Санкт-Петербурга для помощи пострадавшей в бассейне 12-летней девочке

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Теги: Турция, бассейн, девочка, Бодрум, рука, врачи



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