В Турцию прилетели реаниматологи из Санкт-Петербурга для помощи пострадавшей в бассейне 12-летней девочке

Из Санкт-Петербурга в Турцию прилетели два врача-реаниматолога - они обследовали пострадавшую в Бодруме 12-летнюю девочку.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на отдыхе в Турции руку ребенка засосало в трубу бассейна, после этого она захлебнулась. Сейчас ребенок находится в больнице в коме.

Питерские медики отметили, что у девочки пострадали головной мозг и легкие. Сейчас состояние ребенка поддерживается серьезными мероприятиями интенсивной терапии.

Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое.