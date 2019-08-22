Захарова станцевала лезгинку на форуме "Машук" в Пятигорске

Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова на форуме "Машук" в Пятигорске посетила секцию обучения кавказским танцам и решила станцевать лезгинку, пишет RT.

Захарова вышла в центр круга в паре с профессиональным танцором под аплодисменты окружающих.

На форуме Захарова дала развернутые ответы по наиболее проблемным направлениям международной политики. В частности, взаимоотношений с США и Евросоюзом, выстраивания диалога с Украиной и Грузией, сотрудничества с Китаем и многими другими государствами.



Для развития международного туризма на Северном Кавказе, по мнению Марии Захаровой, нужно изучать запросы целевой аудитории.