В конце августа Россия и Украина обменяются заключенными по схеме "33 на 33"

Заключенные, которые находятся в России и на Украине, могут вернуться домой - сейчас обсуждаются договоренности между двумя странами об обмене по схеме "33 на 33", пишет РБК.

То есть Украина освободит 33 россиян, которые незаконно содержатся в тюрьмах Незалежной, а Россия отпустит 33 украинцев, в том числе, украинских моряков.

Сейчас уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова находится в Москве.

Сообщается, что обмен будет происходить в последних числах августа.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы. Позже командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лесовой подтвердил на допросе, что они сознательно шли на провокацию.

После инцидента Евросоюз ввел санкции в отношении восьми россиян. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна.