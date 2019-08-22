14 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
хирург, врач, скальпель, операция (2017) | Фото:kovrov33.ru

На Среднем Урале хирурги горбольницы массово увольняются из-за низких зарплат и высокой нагрузки

В Нижнем Тагиле хирурги первой городской больницы решили уволиться по собственному желанию. По словам врачей, их не устраивает размер оплаты труда, так как он несопоставим с той нагрузкой, которой на работе загружены медики. Об этом пишет ИА "Все новости".

В центральной первой горбольнице - два хирургических отделения, всего изъявили желание уволиться шесть хирургов. Они отметили, что отработают положенные по закону две недели, после чего покинут свои рабочие места.

Если врачи напишут заявления об увольнении и уйдут, то работать будет просто некому. В мэрии Нижнего Тагила пока не отреагировали на эту проблему. В минздраве Свердловской области обещали разобраться в ситуации и "найти адекватное решение", чтобы никто не остался без медицинской помощи. Создана комиссия.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом ситуацию в первичном звене медицины. По всей видимости, сейчас ситуация, по крайней мере в Нижнем Тагиле, складывается ещё более плачевно. Путин на заседании по проблемам здравоохранения признал, что вся двадцатилетняя "оптимизация" медицины – это провал.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в одной из поликлиник Кургана разгорелся скандал - из-за нехватки врачей женщину отказывались принимать. В регистратуре ей сказали, что ситуация в медицине стала куда хуже прежнего. Пациентка смогла добиться записи на прием к рентгенологу лишь после визита к заместителю заведующей. Однако в рентген-кабинете женщину не приняли без объяснения причин.

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На Среднем Урале хирурги горбольницы массово увольняются из-за низких зарплат и высокой нагрузки

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Теги: Нижний Тагил, больница, врачи, хирурги, увольнение, зарплата, нагрузка, хирург



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