Екатеринбурским полицейским, подозреваемым в изнасиловании девушки, избрана мера пресечения

Троим полицейским в Екатеринбурге, которых подозревают в изнасиловании девушки, избрали меру пресечения, пишет ТАСС.

Ленинский районный суд города отправил одного из правоохранителей под домашний арест до 19 октября, второму продлил содержание под стражей на двое суток, а третьего отправил в СИЗО.

Пока полицейских не уволили из органов МВД.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ночью18 августа действующие сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП около здания по улице Чайковского, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении женщины 1997 года рождения. В дальнейшем все трое были задержаны.