13 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
коллаж, плата за электричество (2018) | Фото: Накануне.RU

"Это вынужденный шаг". "ОПОРА России" обратится к Правительству РФ с предложением "заморозить" тарифы на все виды ресурсов

Челябинское отделение "ОПОРЫ России" в ближайшее время подготовит обращение к Правительству РФ с предложением "заморозить" тарифы на все виды ресурсов на два-три года. В настоящий момент идет разработка документа. Об этом Накануне.RU сообщил председатель областного отделения общественной организации "ОПОРА России" Артем Артемьев.

"Это серьезная работа. Нужно показать пагубность нынешней ситуации и обосновать этот шаг. Сейчас мы этим занимаемся", - подчеркнул он.

Артем Артемьев отметил, что за последние четыре года тариф на электроэнергию в регионе для бизнеса вырос на 40%.

"Нагрузка растет. В частности, некоторые магазины переходят с электрического отопления на печное. Это большой шаг в прошлое. Если так будет и дальше продолжаться, то экономическая эффективность предприятий будет и дальше падать, и у нас все меньше будет становиться малого бизнеса. Это вынужденный шаг, и чем быстрее мы тарифы "заморозим", тем лучше. Поэтому мы и решили не медлить и свое предложение подготовить", - сообщил он.

Напомним, в связи со сменой гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области уже в 2019 году рост цен на электроэнергию может составить 10-15%. Это станет серьезной финансовой нагрузкой на южноуральские предприятия.

Отметим, что в Челябинской области с 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии вместо ПАО "Челябэнергосбыт" стала "Уральская энергосбытовая компания". Совместное предприятие ЭК "Восток" (считается подконтрольной корпорации "СТС" бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва) и финского "Фортума" будет обслуживать более чем 1,5 млн потребителей в регионе.

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"Это вынужденный шаг". "ОПОРА России" обратится к Правительству РФ с предложением "заморозить" тарифы на все виды ресурсов

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Теги: Опора России, Артем Артемьев, тарифы, электроэнергия, малый бизнес,



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