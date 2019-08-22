Киев закрыл банковский счет киевского "патриархата". Филарет протестует

"Ощадбанк" в Киеве закрыл счет раскольнического киевского "патриархата" по просьбе нового лидера раскольников Сергея Думенко ("Епифания"). Лидер "патриархата" Михаил Денисенко, он же "патриарх Филарет", выразил Думенко протест по этому поводу, направив открытое письмо, опубликованное на сайте его организации.

Он призвал Думенко отозвать свое письмо в банк и напомнил, что тот не имеет никакого отношения к его организации.

"На каком основании вы совершили такое противоправное действо? Побойтесь Бога! Если Вы в Него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!" - призывает Денисенко.

В июне он заявил, что Думенко хочет завладеть его средствами и даже нанял юристов для изучения вопроса, можно ли средства "патриархата" перевести на него.

Как сообщало Накануне.RU, Денисенко подал иск против своего бывшего пресс-секретаря Ивана Зори за то, что тот заявлял, что 90-летний Денисенко выжил из ума. Также самозваный "патриарх" призвал протестовать против действий Думенко.