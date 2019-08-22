13 Сентября 2020
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Общество Курганская область
флаг, поликлиника (2019) | Фото:vk.com Иван Каблов группа &quot;Типичный Курган&quot;

В День госфлага руководство поликлиники в Кургане перепутало цвета триколора

В День государственного флага России, который вся страна отмечает 22 августа, руководство детской поликлиники на улице Коли Мяготина в Кургане не проконтролировало своих сотрудников, которые разместили российский триколор на крыльцо.

В итоге, флаг был повешен белым цветом вниз - цвета распределились следующим образом: красный, синий, белый. На российском флаге цвета располагаются в порядке "белый, синий, красный".

Пользователи соцсетей шутят, что в курганской поликлинике открыли посольство Сербии.

"Потому что в поликлинику попасть, как в Сербию, практически невозможно", - написал пользователь Андрюха.

"Даже повесить нормально не могут флаг, чего уж говорить о качестве оказания помощи детям", - написал Николай.

А пользователь Валерий считает, что это нарушение, за которое нужно наказать ответственных людей.

В приемной главврача поликлиники Накануне.RU не удалось получить комментарий, никто не ответил на звонок корреспондента.

флаг, поликлиника(2019)|Фото:vk.com Иван Каблов группа "Типичный Курган"

флаг, поликлиника(2019)|Фото:vk.com Иван Каблов группа "Типичный Курган"

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В День госфлага руководство поликлиники в Кургане перепутало цвета триколора

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Теги: флаг, Курган, поликлиника, триколор



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