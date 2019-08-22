Безальтернативно. Минфин подтвердил планы повысить налоги в нефтянке из-за льгот для месторождения в ХМАО

Минфин подтвердил обсуждение повышения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль для компенсации выпадающих до=ходов госбюджета от предоставления льгот Приобскому месторождению в ХМАО.

Другого выхода ведомство не видит, пишет "Интерфакс". Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов пояснил, что из 600 млрд руб., которые бюджет будет терять ежегодно, на долю ФНБ придётся 28 млрд руб. Это доходы, которые заложены на финансирование национальных проектов.

"Их нельзя просто отдать, нужно искать компенсацию, чтобы в полном объёме была возможность финансировать уже учтенные в бюджете расходные обязательства. Мы ищем источники компенсации, и повысить НДПИ на попутный газ - один из них. У нас нет другого выбора", - приводит агентство слова Сазанова.

При этом он добавил, что добыча на Приобском месторождении будет снижаться даже несмотря на льготы, но, возможно, менее быстрыми темпами.

Льготы просил предоставить глава "Роснефти" Игорь Сечин, его компания разрабатывает северную часть участка, "Газпром нефть" - южную. Пресс-служба "Роснефти" пока не комментирует ситуацию.