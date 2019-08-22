Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их трое детей были замечены в эконом-классе бюджетного перевозчика

На фоне скандала вокруг принца Гарри и Меган Маркл, которые летают в роскоши частными самолетами, старший брат Гарри и будущий наследник британского трона принц Уильям с семьей был замечен в эконом-классе обычного регулярного рейса Лондон – Абердин (Шотландия). Более того: он летел вместе со всей семьей: женой Кейт Миддлтон и тремя детьми, младшему из которых – принцу Луи – всего полтора года.

Daily Mail сообщает, что билеты на этот рейс в эконом-класс стоили не больше 73 фунтов стерлингов (около 6 тыс. руб.). Вместе с другими рядовыми пассажирами вся семья самостоятельно погрузилась на борт (летели лоукостером FlyBe), а после полета пешком отправилась до машин, ожидавших Кембриджей чтобы отвезти в любимую резиденцию королевы Балморал.