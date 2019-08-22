13 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале арестован депутат, обвиняемый в убийстве своей жены

Депутат "Единой России" и главврач больницы поселка Локомотивный в Челябинской области Азат Зарипов по решению суда арестован на два месяца, его статус поменялся - из подозреваемого он превратился в обвиняемого.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла ночью 21 августа, где Зарипов жил со своей женой и детьми. Следствие считает, что Зарипов дважды выстрелил в свою супругу из охотничьего ружья, от полученных травм женщина скончалась. Соседка депутата рассказала, что убийство могло быть совершено прямо на глазах у детей.

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На Южном Урале арестован депутат, обвиняемый в убийстве своей жены

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Теги: Азат Зарипов, убийство, соседка, Локомотивный, жена, муж, Единая Россия



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