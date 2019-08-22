На Южном Урале арестован депутат, обвиняемый в убийстве своей жены

Депутат "Единой России" и главврач больницы поселка Локомотивный в Челябинской области Азат Зарипов по решению суда арестован на два месяца, его статус поменялся - из подозреваемого он превратился в обвиняемого.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, трагедия произошла ночью 21 августа, где Зарипов жил со своей женой и детьми. Следствие считает, что Зарипов дважды выстрелил в свою супругу из охотничьего ружья, от полученных травм женщина скончалась. Соседка депутата рассказала, что убийство могло быть совершено прямо на глазах у детей.