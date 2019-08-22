Операторы питания ответили на голословные обвинения СМИ в адрес компании «АВК»

Профессиональное сообщество поддержало поставщика питания «АВК» в борьбе со СМИ, ранее опубликовавшими псевдорасследование.

Авторы данного материала утверждали, что в одном из тендеров на поставку еды в ряд соцучреждений Москвы мог быть сговор при участии компании «АВК». Представители СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» заступились за компанию.

Члены Ассоциации провели собственное расследование и выяснили, что действительно, конкурс, о котором идёт речь, выиграла «АВК». Однако по закону вся документация велась на бумажных носителях, а соответственно, речи о каком-то совпадении IP-адресов у конкурсантов или одинаковом времени отправки документов на участие в конкурсе быть не может.

Из-за намеренного искажения фактов рядом СМИ, СРО рассматривает вариант о требовании публикации опровержений, так как эти фейковые материалы порочат репутацию компании-поставщика.

Исполнительный директор ООО «АВК» Сергей Колдаев пояснил, что проверки во всех соцучреждениях проводятся в плановом порядке специальными надзорными органами. По понятным причинам, особо тщательно проверяются контракты на поставку продуктов питания. Именно с этим Колдаев связывает тот нездоровый интерес некоторых СМИ к «АВК», который мы сейчас наблюдаем.

По его мнению, налицо политический заказ, иначе сложно объяснить неожиданное появление подобных материалов. Кроме того, исполнительный директор «АВК» подчеркнул, что в ходе внутренней проверки были выявлены незначительные нарушения, но ни одно из них не касается процедуры участия в госконкурсах.

Также Колдаев напомнил, что любое крупное предприятие-поставщик отводит 1-2% своей продукции на брак – это нормальный рабочий момент. А пристальное внимание к столь повседневным процессам говорит лишь об откровенной ангажированности авторов «расследования», вероятно, в пользу конкурентов.