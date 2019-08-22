Операторы питания ответили на голословные обвинения СМИ в адрес компании «АВК»

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Операторы питания ответили на голословные обвинения СМИ в адрес компании «АВК»

Профессиональное сообщество поддержало поставщика питания «АВК» в борьбе со СМИ, ранее опубликовавшими псевдорасследование.

Авторы данного материала утверждали, что в одном из тендеров на поставку еды в ряд соцучреждений Москвы мог быть сговор при участии компании «АВК». Представители СРО «Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения» заступились за компанию.

Члены Ассоциации провели собственное расследование и выяснили, что действительно, конкурс, о котором идёт речь, выиграла «АВК». Однако по закону вся документация велась на бумажных носителях, а соответственно, речи о каком-то совпадении IP-адресов у конкурсантов или одинаковом времени отправки документов на участие в конкурсе быть не может.

Из-за намеренного искажения фактов рядом СМИ, СРО рассматривает вариант о требовании публикации опровержений, так как эти фейковые материалы порочат репутацию компании-поставщика.

Исполнительный директор ООО «АВК» Сергей Колдаев пояснил, что проверки во всех соцучреждениях проводятся в плановом порядке специальными надзорными органами. По понятным причинам, особо тщательно проверяются контракты на поставку продуктов питания. Именно с этим Колдаев связывает тот нездоровый интерес некоторых СМИ к «АВК», который мы сейчас наблюдаем.

По его мнению, налицо политический заказ, иначе сложно объяснить неожиданное появление подобных материалов. Кроме того, исполнительный директор «АВК» подчеркнул, что в ходе внутренней проверки были выявлены незначительные нарушения, но ни одно из них не касается процедуры участия в госконкурсах.

Также Колдаев напомнил, что любое крупное предприятие-поставщик отводит 1-2% своей продукции на брак – это нормальный рабочий момент. А пристальное внимание к столь повседневным процессам говорит лишь об откровенной ангажированности авторов «расследования», вероятно, в пользу конкурентов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Операторы питания ответили на голословные обвинения СМИ в адрес компании «АВК»

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: операторы питания, СРО Ассоциация предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения, компания АВК, фейковые расследования



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети