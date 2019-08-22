Половина россиян поддержала инициативу о четырехдневной рабочей неделе

SuperJob узнал у россиян, согласны ли они с инициативой о введении четырехдневной рабочей недели.

Практически каждый второй опрошенный (49%) поддерживает предложение премьера Дмитрия Медведева.

31% против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом.

В случае, если инициативу поддержат в Минтруде, большинство россиян намерены проводить третий выходной с семьей и детьми (33% опрошенных).

Каждый пятый респондент планирует искать дополнительную работу. Отдыхать в свой третий выходной планируют 16% респондентов. 15% россиян хотят посвятить свободный день самообразованию, повышению квалификации и изучению языков.

Также граждане планируют заниматься домашними делами и активным отдыхом, хобби, своим здоровьем и посещением врачей.

Напомним, Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда документ с предложениями, его осенью должна рассмотреть трехсторонняя комиссия. В ФНПР настаивают, что такая мера может быть реализована при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.