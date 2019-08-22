13 Сентября 2020
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Эксперт: Еда в кредит - сигнал, что стабильности больше нет

Россияне все чаще покупают еду в кредит. Доля покупок в продуктовых магазинах, оплаченных картами рассрочки, по итогам первого полугодия 2019 года составила 14% от общего числа товаров, купленных в рассрочку. В основном продукты в рассрочку приобретаются в крупных торговых сетях. Об этом сообщается в открытом исследовании банка "Русский стандарт".

В Сети активно обсуждают исследование банка. Так, экономист Никита Кричевский уверен, что еда в кредит последствие того, что так называемый российский средний класс лишился части свои доходов.

"Нынче эти люди, лишившись былого дохода, мощно живут в долг. Рассрочку, которую вскоре нужно будет гасить. Из каких шишей? Ждём всплеска предложений о продаже имущества, пока безделушек, наподобие картин, золота, брильянтов, а чуть позже авто, коттеджей и элитных квартир (в альтернативу, типа, заколебала большая площадь)", - пишет он в своем телеграм-канале.

Левый публицист и социолог Борис Кагарлицкий, напротив, считает, что популярность покупок еды в кредит свидетельствует о кризисе на рынке труда – людям перестали платить стабильно.

"Ничего удивительного нет. Население беднеет. Стабильных доходов все меньше. Дело не в том, что денег у населения становится меньше, а в том, что не хватает стабильности. Обычно такие траты связаны с тем, что платежи нестабильны, зарплату не выплачивают вовремя. Это даже не падение жизненного уровня, а простая дисфункция рынка труда. Все работает, но не стабильно и ненадежно", - говорит он.

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Эксперт: Еда в кредит - сигнал, что стабильности больше нет

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Теги: кредитная карта, рассрочка, еда, супермаркет



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