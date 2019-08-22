У жительницы Челябинска во время отдыха в Турции случились экстренные роды

Жительница Челябинска экстренно родила ребенка на отдыхе в Турции. Ей сделали кесарево сечение, так как малыш должен был родиться лишь через два месяца.

Прямо из отеля, где у 33-летней челябинки отошли воды, она с мужем на такси поехала в больницу. Там не оказалось необходимого оборудования для подобных родов, пришлось ехать в другую больницу.

Там женщине сделали кесарево сечение, однако после выписки предъявили счет. Как говорит новоявленная мама, таких денег у семьи нет. Ребенок до сих пор находится в больнице, женщину к нему не пускают.

"Мы в курсе сложившейся ситуации, к нам поступило обращение от родственников женщины, оно находится в работе. Сейчас нашим специалистам необходимо получить медицинскую документацию из больницы, где находится ребенок, чтобы оценить его состояние и определить тактику", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава Челябинской области.