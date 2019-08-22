13 Сентября 2020
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открытие терминала внутренних авиалиний аэропорта кольцово табличка спецдосмотр (2007) | Фото: Накануне.RU

В сети обсуждают видео с плачущей пассажиркой, опоздавшей на рейс "Победы"

В сети распространяется видео с инцидентом, произошедшем в аэропорту "Внуково". На кадрах, которые опубликовал telegram-канал Baza, женщина, опоздавшая на посадку, умоляет персонал аэропорта пустить ее на борт самолета.

Baza пеняет "Победе", на чей рейс опоздала дама (голос за кадром объясняет ее эмоциональность – женщина должна была лететь на похороны в Чебоксары), мол, сначала заставили избавиться от неподходящих для ручной клади вещей, а потом – когда время было упущено – закрыли регистрацию. Но, как справедливо замечает, другой канал – FrequentFlyers – скандал разгорелся спустя восемь минут после закрытия регистрации, при этом сама "Победа" отношение к нему имеет опосредованное: даму не пропустили сотрудники аэропортовой службы, а не перевозчика. Тем не менее, видео вызвало широкий резонанс в сети, поскольку человек явно находился в сильном эмоциональном потрясении и, возможно, при оперативном согласовании его можно было пропустить на борт.

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В сети обсуждают видео с плачущей пассажиркой, опоздавшей на рейс "Победы"

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Теги: победа, внуково, регистрация на рейс



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Ранее 24.08.2019 18:13 Мск "Победа" призвала СМИ и пользователей прекратить "потребительский терроризм"

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