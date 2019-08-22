Один пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе остается в больнице

Один работник Пермского порохового завода, пострадавший при хлопке изделия на предприятии, продолжает лечение в условиях круглосуточного стационара. О его состоянии сообщил краевой минздрав, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадавший переведен из ожоговой реанимации в отделение. "Его состояние оценивается как удовлетворительное", - отметили в ведомстве.

ЧП на ППЗ произошло 31 июля, причины случившегося выясняет следственно-оперативная группа. В результате "хлопка" пострадали пять человек, один рабочий погиб.