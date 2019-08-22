В Екатеринбурге трое полицейских задержаны по обвинению в изнасиловании в служебном автомобиле

В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в сексуальных преступлениях против женщины. Сейчас решается вопрос об их аресте.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 18 августа действующие сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП около здания по улице Чайковского, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении женщины 1997 года рождения. В дальнейшем все трое были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело, силовикам уже предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании для задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ситуацию прокомментировали в МВД. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в Екатеринбург для проверки информации направлены сотрудники ГУСБ МВД России. По ее данным, будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях, а виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.