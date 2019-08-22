Взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

Взрыв произошел на газовой заправке в Сунженском районе Чечни.

Огонь вспыхнул на автоцистерне, которая прибыла на АЗС на окраине села Серноводское.

Пламя, как сообщает ТАСС, перекинулось на два сарая и стоявший неподалеку автомобиль. На тушение ушло около часа, пострадавших нет.

Ранее в Ингушетии на заправке произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Сунжа. По информации регионального МЧС, загорелась станция технического обслуживания. Пострадали шесть человек.