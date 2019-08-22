13 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
(2006) | Фото: www.tst.spb.ru

Киевский журналист похвалил дороги на Камчатке

Киевский журналист Андрей Манчук похвалил качество дорог на Камчатке. Об этом он написал в Facebook.
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По его словам, качество оказалось "неожиданно неплохим", хотя большинство автотрасс полуострова - это поддерживаемые в хорошем состоянии грунтовки.

"Но в некоторых местах совсем недавно проложено асфальтированное покрытие, проходят масштабные дорожные работы, а на реке Камчатка построены новые мосты, которым от души позавидовали бы киевляне – хотя медведей и оленей там значительно больше, чем людей", – написал Манчук.

Он также отметил, что социальная инфраструктура Камчатки оказалась развита лучше, чем он ожидал.

Манчук настроен оппозиционно к украинскому политическому режиму, о чем говорит и сам его визит в Россию.

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Киевский журналист похвалил дороги на Камчатке

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Теги: Камчатка, дороги



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