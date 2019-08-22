Причиной крушения азербайджанского МиГ-29 в июле могли стать птицы

Министерство обороны Азербайджана продолжает расследование крушения самолета Миг-29 24 июля во время ночных учений над акваторией Каспийского моря. Сейчас появилась информация с бортового самописца самолета.

Выяснилось, что до момента катастрофы самолет был полностью исправен. В то же время, следствие пришло к выводу, что самолет столкнулся со стаей птиц в воздухе. Перед падением самолета в воду пилот получил тяжелые ранения, пытался предотвратить сваливание, но не смог, в итоге Миг разбился.

В военном ведомстве также опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что в Азербайджане нет техники и специалистов для расшифровки данных бортовых самописцев. "После каждого полета информация с "черных ящиков" изучается и анализируется нашими авиационными экспертами в частной лаборатории, где выявляется полная картина выполнения пилотом задач и техническое состояние самолета", - отметили в пресс-службе Минобороны, заметив, что обратная информация является инсинуациями.