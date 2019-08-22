Банкротящийся югорский бизнесмен попал в серьезную аварию

Югорский бизнесмен Андрей Копайгора попал в аварию, когда ехал по трассе Москва – Санкт-Петербург. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил замглавы Сургута Алексей Жердев.

По некоторым данным, во время поездки по трассе в Тверской области легковушка Копайгоры влетела под грузовик. Сидевший за рулем бизнесмен получил травмы и попал в клинику. "21 августа он вышел на связь. Сейчас он лежит в одной из больниц, обследуется", - сообщил Жердев.

Напомним, в июне югорский Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении "Югорской промышленной корпорации" Копайгоры. С иском в суд обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту, долг компании перед налоговиками составляет более 30 млн руб.. Суд признал требования ИФНС обоснованными и ввел наблюдение сроком на полгода. Ранее дольщики экономической столицы Югры жаловались на то, что их дома не может достроить "Дорожно-эксплуатационное управление", которое возглавляет Копайрога.