13 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Андрей Копайгора (2019) | Фото:admhmao.ru

Банкротящийся югорский бизнесмен попал в серьезную аварию

Югорский бизнесмен Андрей Копайгора попал в аварию, когда ехал по трассе Москва – Санкт-Петербург. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил замглавы Сургута Алексей Жердев.
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По некоторым данным, во время поездки по трассе в Тверской области легковушка Копайгоры влетела под грузовик. Сидевший за рулем бизнесмен получил травмы и попал в клинику. "21 августа он вышел на связь. Сейчас он лежит в одной из больниц, обследуется", - сообщил Жердев.

Напомним, в июне югорский Арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении "Югорской промышленной корпорации" Копайгоры. С иском в суд обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту, долг компании перед налоговиками составляет более 30 млн руб.. Суд признал требования ИФНС обоснованными и ввел наблюдение сроком на полгода. Ранее дольщики экономической столицы Югры жаловались на то, что их дома не может достроить "Дорожно-эксплуатационное управление", которое возглавляет Копайрога.

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Банкротящийся югорский бизнесмен попал в серьезную аварию

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Теги: Андрей Копайгора, авария, машина



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