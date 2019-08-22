Число сторонников внеблокового статуса на Украине выросло за год в 1,5 раза

Число сторонников внеблокового статуса выросло на Украине в 1,5 раза менее чем за год. Если в декабре прошлого года таких было 24%, то сегодня 36%. Таковы данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

За вступление в НАТО высказываются 41% опрошенных (год назад было 46%).

Как сообщало Накануне.RU, опрос показал, что 83% украинцев считают себя патриотами.