Бывший замначальника полиции на Южном Урале задержан по подозрению в изнасиловании сотрудницы

В Чебаркуле задержан бывший заместитель главы районного отдела МВД Риф Биктимиров, эту информацию Накануне.RU подтвердил собственный источник в полиции Челябинской области.

"Да, задержали, завтра будет суд решать об избрании меры пресечения. Но 100% "закроют" на два месяца в СИЗО, слишком серьезная статья обвинения", - отметил источник.

Официально в СУ СК России по Челябинской области ситуацию с Биктимировым не прокомментировали.

Источник сообщил, что бывшего полицейского подозревают в изнасиловании сотрудницы, которое якобы произошло в 2017 году. Других подробностей инцидента пока нет.