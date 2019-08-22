Уральские спасатели возобновили поиски людей, пропавших на реке Лозьва

Уральские спасатели возобновили поиски двух пассажиров перевернувшейся лодки на реке Лозьва.

Напомним, в конце июля на реке перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, ведутся поиски мужчины и младенца.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, поиски были приостановлены 12 августа из-за резкого подъема уровня воды в Лозьве в связи с обильными дождями. Сейчас специалисты Ивдельского поисково-спасательного отряда областной службы спасения на лодке обследуют акваторию и прибрежную зону.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.