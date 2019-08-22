Тюменские чиновники "зарыли" бюджетные деньги в городском парке

Стоимость работ по благоустройству экопарка "Затюменский" была завышена. К такому выводу пришли аудиторы счетной палаты Тюмени по итогам проверки использования средств бюджета, передает корреспондент Накануне.RU.

Работы проводила муниципальная служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа Тюмени. Аудиторы нашли разночтения в графической, текстовой и сметной частях проектной документации. Результат - завышение цены контрактов и неэффективное использование бюджетных средств. Кроме того, нашлись нарушения норм ценообразования, завышение объемов и стоимости выполненных работ при устройстве ограждения и укладке бордюрных камней, установке опор наружного освещения, при подсчете объема утеплителя для уличных вазонов и расхода битума при устройстве вело - пешеходных дорожек.

Служба также нарушила федеральный закон и не провела повторную экологическую экспертизу после внесения изменений в проектную документацию.

Счетная палата подготовила представление.