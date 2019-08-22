23 августа самолет "Уральских авиалиний" начнут разрезать и вывозить с подмосковного поля

22 августа СКР и Межгосударственный авиационный комитет завершили следственные действия на месте аварийного приземления Airbus A321 "Уральских авиалиний" в поле в Раменском районе Подмосковья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, сейчас на месте ЧП работают инженеры и авиатехники авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны разряжены или сняты.

Также с самолёта удалены все ценные блоки и двигатели. С 23 августа 2019 года после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям на утилизацию", - сообщили в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что не собираются эксплуатировать в дальнейшем никакие части данного самолета.

Напомним, 15 августа в результате отказа двух двигателей самолет A321 совершил посадку на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв нет, несколько десятков человек получили легкие травмы. Пилотам были присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества.