Варфоломей собрался на Афон. Монахи опасаются, что он приедет с украинскими раскольниками

Экуменический патриарх Варфоломей 19-20 октября посетит ряд монастырей Афона и встретится с монахами, сообщают греческие СМИ.

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Как пишет греческая "Православная пресса", монахи опасаются, что это продуманная провокация и Варфоломей приедет с раскольниками. Издание полагает, что он собирается заставить монахов изменить позицию по поводу украинских раскольников и его экуменической политики.

"Давление не поможет. Варфоломей будет следовать фанариотской тактике. Он попытается успокоить и перетянуть на свою сторону тех, кто противостоит – по-видимому, с помощью соответствующего "вознаграждения", – цитирует издание одного из афонских монахов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Священный Кинот Святой Горы возмутился действиями раскольников, прибывших с украинскими флагами и выкрикивавших политические лозунги.