В Нижневартовске разберутся с ЧОП, которое не стало эвакуировать посетителей магазина после "минирования" торгового центра

В администрации Нижневартовска силовики и власти обсудили, как вести себя в случае сообщения о минировании общественного места. Поводом встретиться стала ситуация, произошедшая в одном из городских торговых центров. Когда стало известно, что здание "заминировано", посетителей не эвакуировали, они продолжали совершать покупки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Врио заместителя начальника полиции УМВД России по Нижневартовску Сергей Городнов сообщил, что сотрудники службы охраны и торгового центра не выполнили распорядительных функций по эвакуации.

"В этом убедилась по прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа и руководящий состав управления. Не контролировали пропуск в здание, не перемещали транспортные средства на расстояние не менее 100 м, как того требует типовая инструкция", - сказал Городнов.

Представитель руководства торгового центра не стал отрицать произошедшую ситуацию. Он подчеркнул, что охрана ТЦ с поставленной задачей справилась, а вот сотрудники работающего на территории гипермаркета ЧОП, расположенного на одном из этажей торгового центра, серьезность ситуации не осознали. И это будет поводом для дальнейшего разговора как с руководством магазина, так и с охранниками.

По словам главы Нижневартовска, председателя Антитеррористической комиссии города Василия Тихонова, подобные ситуации, когда к обеспечению безопасности жителей и гостей города относятся небрежно, недопустимы. Он попросил подключиться сотрудников местной прокуратуры, дать правовую оценку произошедшему и принять меры реагирования к ответственным лицам.

"Сегодня то время, когда мы сталкиваемся с актами терроризма. Нам только кажется, что эта тема нас не касается, что это где-то далеко. Это не так. Необходимо осознавать всем, что от слаженности действий зависят судьбы и жизни граждан", - сказал Тихонов.

Добавим, сегодня в Лангепасе по распоряжению главы Национального антитеррористического комитета введен критический "красный" уровень террористической опасности. Усилены меры безопасности и приведены в состояние готовности силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции. КТО, которая является заключительным этапом учений, планируется провести на одном из объектов топливно-энергетического комплекса.