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Политика Курганская область
Татьяна Менщикова (2019) | Фото:Накануне.RU

Заместитель Шумкова по социальной политике может уволиться по собственному желанию

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Татьяна Менщикова вскоре после выборов главы региона, которые пройдут 8 сентября, может покинуть свой пост, об этом Накануне.RU рассказал собственный источник в правительстве Зауралья.

Инсайдер связывает такое положение дел с невозможностью Менщиковой в полной мере исполнять свои непосредственные обязанности.

"Здоровье уже не то, да и напор у врио губернатора очень сильный. Для кого-то это плюс, для молодых, например, а для возрастных чиновников это уже настоящее испытание. Несколько раз в коридорах власти уже были разговоры о том, что Менщикова сразу после выборов покинет свой пост. Только пока подходящей кандидатуры на замену у Шумкова нет", - сообщил источник.

Совсем недавно настоящий фурор вызвали заявления Менщиковой, которая, находясь с визитом в одном из районов региона, посоветовала фельдшеру затыкать щели в местном медпункте мокрыми газетами. После этого Шумков сделал Менщиковой предупреждение - в случае повторения подобных изречений чиновницу ждет немедленное увольнение.

Менщикова пришла на высокую должность в марте этого года, до назначения она более 20 лет работала директором СПУ №1 в Куртамыше и была председателем Куртамышской районной думы.

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Заместитель Шумкова по социальной политике может уволиться по собственному желанию

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Теги: Татьяна Менщикова, Курган, замгубернатора, соцполитика



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