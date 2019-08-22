Правильное расположение цветов на флаге России знают только 50% россиян

Половина россиян не могут в правильном порядке перечислить цвета на российском флаге, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 87% россиян верно назвали цвета российского флага. Однако назвать их в правильном порядке смогли только 50%.

При этом 53% опрошенных придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах.

22 августа - День государственного флага Российской Федерации, он отмечается ежегодно с 1994 года.

Впервые триколор был поднят над зданием Верховного совета РСФСР в Москве 22 августа 1991 года.