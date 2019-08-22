13 Сентября 2020
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Общество В России
Флаг России, триколор, государственный символ (2018) | Фото:

Правильное расположение цветов на флаге России знают только 50% россиян

Половина россиян не могут в правильном порядке перечислить цвета на российском флаге, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 87% россиян верно назвали цвета российского флага. Однако назвать их в правильном порядке смогли только 50%.

При этом 53% опрошенных придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах.

22 августа - День государственного флага Российской Федерации, он отмечается ежегодно с 1994 года.

Впервые триколор был поднят над зданием Верховного совета РСФСР в Москве 22 августа 1991 года.

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Правильное расположение цветов на флаге России знают только 50% россиян

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Теги: флаг, россия



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