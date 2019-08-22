ФАС изучит получение "Аэрофлотом" и другими компаниями допусков на международные маршруты

В результате конкурса по распределению маршрутов, ранее принадлежавших авиакомпании "Трансаэро", 14 из 15 направлений сохранила за собой компания "Аэрофлот", которая до этого момента замещала "Трансаэро" на данных направлениях по решению авиационных властей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Рейс Москва – Париж получила группа S7 – она была вторым участником конкурса. Третий участник – Utair – не успел подать документы на конкурс и просил перенести его, но в Минтрансе грубо ответили, что несоблюдение сроков подачи конкурсной документации – это разгильдяйство. Utair пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу, где тоже есть вопросы к получению компаниями разрешений на выполнение рейсов.

По данным собеседников издания, по итогам заседания межведомственной комиссии 13 августа, где распределялись международные назначения, из 15 направлений "Трансаэро", выставленных на конкурс, S7 получила одно назначение — Москва-Париж. Остальные назначения остались за группой "Аэрофлот" (из Москвы в Тель-Авив, Барселону, Аликанте, Болонью, Римини, Рим, Милан, Алма-Ату, Пекин, Бангкок, Ташкент, Прагу, а также из Санкт-Петербурга в Рим и Милан).

По регламенту протокол заседания комиссии, большинство которой составляют чиновники Минтранса и Росавиации, будет отправлен в МИД, который через французский МИД уведомит авиационные власти Франции о назначении новой авиакомпании на линию Москва-Париж. S7 сможет летать в Париж семь раз в неделю. До конца октября назначение будет продолжать эксплуатировать "Россия". Затем на него сможет встать S7. "Аэрофлот" также летает в Париж 42 раза в неделю.

"ФАС России внимательно изучит обстоятельства дела по заявлению Utair. Накопились вопросы как к механизму распределения международных направлений, так и к эффективности мер по поддержке авиакомпаний в сложный для отрасли период", - цитирует ТАСС сообщение антимонопольной службы.