Филарет подал в суд на бывшего "коллегу" по расколу за сообщения о том, что он выжил из ума

Лидер раскольнического киевского "патриархата" Михаил Денисенко, он же "патриарх Филарет", подал иск против бывшего пресс-секретаря своей организации Ивана Зори, ныне "архиепископа Евстратия", о защите чести и достоинства. Об этом сам Зоря написал в Facebook.

Ранее Зоря заявлял, что действия Филарета по обвинению раскольников из "единой церкви" обусловлены его старческим слабоумием. "Это необратимые возрастные изменения", - объяснил критику Филарета Зоря. Позже он говорил, что Филарет принимал какие-то препараты, после которых его состояние ухудшилось.

По поводу иска Зоря написал, что с ним уже судились монастырь и Союз православных журналистов, но проиграли суды.

Филарет же недавно заявил, что, хотя ему 90 лет, он чувствует себя на 60, а его "патриархат" неуничтожим, так как управляется Богом.