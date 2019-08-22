13 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2004) |

ЕС выступил против возвращения России в G7

Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата. Так заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС.

"Приглашение РФ на встречи семерки без условий было бы контрпродуктивным, признаком слабости", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон уточнил свою позицию по формату G8 с участием России. По его словам, было бы "стратегической ошибкой" вернуться к старому формату, не разрешив кризис на Украине.

После госпереворота на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 г. "Большая семерка" приняла решение о том, что саммит G8 в июне того же года состоится в Брюсселе без участия России. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, пока "Россия не изменит курс".

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ЕС выступил против возвращения России в G7

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Теги: евросоюз, россия, G7



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