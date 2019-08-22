Mail.ru Group покупает каршеринг YouDrive и собирается увеличить его парк в четыре раза

Интернет-компания Mail.ru Group покупает каршеринговый сервис YouDrive в партнерстве с Proxima Capital. Сумма инвестиций не раскрывается.

В Mail.ru считают, что покупка "укрепит приоритетную для экосистемы компании вертикаль мобильности: транспорт — один из крупнейших цифровых потребительских рынков в России, а каршеринг имеет большой потенциал синергии с бизнесом такси".

Стороны собираются в дальнейшем привлечь новых партнеров для YouDrive. Каршеринг, как говорят в Mail.ru, "полностью соответствует стратегии анонсированной ранее O2O-платформы Mail.ru Group и Сбербанка", поэтому инвестиция может быть передана в совместное предприятие.

"Технологическое направление остается стратегическим приоритетом для YouDrive, в дальнейшем стороны планируют привлечь к работе над ним команду MRG Tech Lab", - говорится в сообщении Mail.ru.

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool. На август 2019 года пользователям проекта доступно более 2500 автомобилей, стороны планируют увеличить их количество минимум до 10000 в течение года.