13 Сентября 2020
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Анастасия Беляева, директор департамента по коммуникациям УВЗ (2019) | Фото: youtube.com/user/GrechkoOleg

В корпорации "Уралвагонзавод" назначен директор департамента по коммуникациям

В АО "НПК "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") назначен директор департамента по коммуникациям. Должность заняла Анастасия Беляева, ранее работавшая в корпорации "Проект-техника".

В разговоре с Накануне.RU Анастасия Беляева подтвердила свое назначение, рассказав, что приступила к работе с 19 августа. Она добавила, что функционал у нее будет тот же, что и у бывшего заместителя генерального директора по коммуникациям Дмитрия Калениченко, который недавно покинул свой пост.

Напомним, Калениченко работал на этой должности два года. Как рассказывал Накануне.RU сам топ-менеджер, он получил огромнейший опыт, а приобщиться к работе в корпорации - мечта любого профессионала.

Анастасия Беляева, директор департамента по коммуникациям НПК "Уралвагонзавод"(2019)|Фото: личный архив

Анастасия Беляева - бывший начальник управления коммуникаций и развития персонала корпорации "Проект-техника", одного из глобальных лидеров по разработке и производству решений в области мобильной инфраструктуры специального назначения. Основным заказчиком корпорации "Проект-техника" является Министерство обороны РФ, кроме того, продукция экспортируется в более чем 20 стран мира.

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В корпорации "Уралвагонзавод" назначен директор департамента по коммуникациям

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Теги: Беляева, УВЗ, должность



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