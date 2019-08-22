В корпорации "Уралвагонзавод" назначен директор департамента по коммуникациям

В АО "НПК "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") назначен директор департамента по коммуникациям. Должность заняла Анастасия Беляева, ранее работавшая в корпорации "Проект-техника".

В разговоре с Накануне.RU Анастасия Беляева подтвердила свое назначение, рассказав, что приступила к работе с 19 августа. Она добавила, что функционал у нее будет тот же, что и у бывшего заместителя генерального директора по коммуникациям Дмитрия Калениченко, который недавно покинул свой пост.

Напомним, Калениченко работал на этой должности два года. Как рассказывал Накануне.RU сам топ-менеджер, он получил огромнейший опыт, а приобщиться к работе в корпорации - мечта любого профессионала.

Анастасия Беляева - бывший начальник управления коммуникаций и развития персонала корпорации "Проект-техника", одного из глобальных лидеров по разработке и производству решений в области мобильной инфраструктуры специального назначения. Основным заказчиком корпорации "Проект-техника" является Министерство обороны РФ, кроме того, продукция экспортируется в более чем 20 стран мира.