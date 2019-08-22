Убийство жены депутата-"единоросса" на Южном Урале могло произойти на глазах детей

Соседка Азата Зарипова - депутата от "Единой России" и главврача больницы в Локомотивном поселке Челябинской области, рассказала подробности трагедии, пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ночью 21 августа погибла супруга Зарипова. В убийстве подозревают самого депутата. По предварительным данным, он дважды выстрелил в жену из ружья в ходе бытовой ссоры.

Соседка рассказала, что убийство могло происходить на глазах у детей, так как сразу после выстрелов дети очень громко кричали.

"Дети начали не кричать, а орать, это было ужасно. Они просто кричали до приезда всех служб", - отметила женщина.

Ранее стало известно, что "Единая Россия" приостановит членство Зарипова в партии.