В Прикамье в этом году приобретено 186 квартир для детей-сирот из 914 запланированных

Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов на сегодняшнем заседании в краевом заксобрании во время доклада о состоянии законности в Пермском крае отдельно остановился на проблеме обеспечением жильем детей-сирот, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в регионе 4193 детей-сирот, однако только 75% от выделенных средств на формирование спецжилфонда в 2018 г. было освоено органами местного самоуправления. В бюджет возвращено 166 млн руб.

"По состоянию на 1 июля 2019 г приобретено 186 жилых помещений из 914 запланированных. Более того, имели место вопиющие примеры приобретения некачественного жилья в Нытве, Добрянке. Мы добились возбуждения уголовных дел, но условия проживания от этого не сильно меняются. По каждому из таких домов мы потребовали от властей либо привести дома в нормативное состояние, либо предложить другое жилье. И эту работу доведем до конца", - подчеркнул прокурор.

Объективной причиной неосвоения средств Юмшанов назвал отсутствие в районах квартир, которые могут быть приобретены. Решать эту проблему прокурор предлагает покупая квартиры в других муниципалитетах, куда бы люди были заинтересованы переехать.