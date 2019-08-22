Итальянский консул в Челябинске судится с медицинской клиникой

В Челябинске есть почетный консул Италии - его имя Антонио Пикколи. Сейчас мужчина судится с итальянской клиникой, которая расположена в Москве.

Как пишет Mash, ранее Пикколи был генеральным директором клиники GVM International и суд, а также является ее учредителем. Эта организация принадлежит компании Gruppo Villa Maria Spa, которая зарегистрирована в Италии.

В суде Пикколи просит взыскать с бывших коллег-бизнесменов деньги.

Как ранее писали СМИ, клиника GVM начала работать в России в 2016 году. В ее открытие и обустройство вложили почти 10 млн евро.