13 Сентября 2020
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Экономика В России Санкт-Петербург
Победа Boeing 737-800 Саратов аэропорт Гагарин (2019) | Фото:Росавиация

"Победа" откроет новые региональные рейсы из Петербурга и составит конкуренцию "России"

Лоукостер "Победа" объявил об открытии шести новых рейсов из Санкт-Петербурга в зимнем расписании. Так, с 27 октября откроются рейсы в Самару (понедельник, среда, пятница) и Саратов (вторник, четверг, суббота). Также перевозчик намерен запустить полеты из северной столицы в Новосибирск, Уфу, Пермь и Челябинск.

"Сейчас  рейсы в Саратов "Победа" выполняет только из Москвы, в Самару - из Москвы и Сочи", - говорится в сообщении компании.

Всего в зимнем расписании "Победы" будет 86 маршрутов, более 70% из них – внутрироссийские (были по этому поводу претензии у ФАС). В числе новинок – рейсы Москва – Мурманск, Москва – Дубай, Москва – Эйлат, Краснодар – Стамбул.

Ресурс Travel.RU отмечает, что график многих рейсов будет почти идентичен расписанию авиакомпании "Россия", также входящей в группу "Аэрофлот". При этом рейсы "России" остаются в расписании. Значительную часть этих маршрутов сейчас также обслуживает "Нордавиа" (Smartavia). А накануне пришла новость о том, что "Россия" – базовый перевозчик питерского аэропорта Пулково – вообще может приостановить рейсы, поскольку управляющая компания аэропорта потребовала от авиакомпании перейти на предоплату оказываемых услуг.

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"Победа" откроет новые региональные рейсы из Петербурга и составит конкуренцию "России"

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Теги: победа, лоукостер, новые рейсы, санкт-петербург



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