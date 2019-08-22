"Не выдержали плиты": в результате провала грузовика в Екатеринбурге никто не пострадал

На месте провала грузовика на перекрестке Ясная-Шаумяна в Екатеринбурге никто не пострадал. Об этом Накануне.RU рассказали рабочие на месте происшествия.

Напомним, инцидент случился сегодня утром на Юго-Западе. Грузовик с горячим асфальтом приехал на территорию парка, где шли работы по ремонту тротуаров. Техника провалилась в тепловую камеру и наполовину утонула в воде.

"Не выдержали плиты", - говорят рабочие.

Местные жители отмечают, что машина со временем еще "потихоньку уходит вниз". По словам рабочих, водитель не пострадал, а технику планируется убрать сегодня в районе 19 часов.

Многие прохожие, вооружившиеся камерами, останавливаются на месте и запечатлевают случившееся. О сбоях с подачей воды в соседние дома пока не сообщалось.

Известно, что труба, которую повредил грузовик, находится на балансе Первой объединенной методистской церкви, расположенной в парке рядом. Под тротуаром проходят коммуникации теплоснабжения.