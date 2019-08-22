13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Провал грузовика на ул. Ясная-Шаумяна (2019) | Фото: Накануне.RU

"Не выдержали плиты": в результате провала грузовика в Екатеринбурге никто не пострадал

На месте провала грузовика на перекрестке Ясная-Шаумяна в Екатеринбурге никто не пострадал. Об этом Накануне.RU рассказали рабочие на месте происшествия.

Напомним, инцидент случился сегодня утром на Юго-Западе. Грузовик с горячим асфальтом приехал на территорию парка, где шли работы по ремонту тротуаров. Техника провалилась в тепловую камеру и наполовину утонула в воде.

"Не выдержали плиты", - говорят рабочие.

Провал грузовика на ул. Ясная-Шаумяна(2019)|Фото: Накануне.RU

Провал грузовика на ул. Ясная-Шаумяна(2019)|Фото: Накануне.RU

Провал грузовика на ул. Ясная-Шаумяна(2019)|Фото: Накануне.RU

Местные жители отмечают, что машина со временем еще "потихоньку уходит вниз". По словам рабочих, водитель не пострадал, а технику планируется убрать сегодня в районе 19 часов.

Многие прохожие, вооружившиеся камерами, останавливаются на месте и запечатлевают случившееся. О сбоях с подачей воды в соседние дома пока не сообщалось.

Известно, что труба, которую повредил грузовик, находится на балансе Первой объединенной методистской церкви, расположенной в парке рядом. Под тротуаром проходят коммуникации теплоснабжения.

Провал грузовика на ул. Ясная-Шаумяна(2019)|Фото: Накануне.RU

Провал грузовика на ул. Ясная-Шаумяна(2019)|Фото: Накануне.RU

Провал грузовика на ул. Ясная-Шаумяна(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Не выдержали плиты": в результате провала грузовика в Екатеринбурге никто не пострадал

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Теги: грузовик, провал, Екатеринбург



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