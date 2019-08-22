У россиян в июле стало меньше свободных денег

Количество свободных денег у россиян в июле уменьшилось на 10% по сравнению с июнем, составив 29,3 тысяч рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Таким образом объем свободных денег вернулся к показателям апреля-мая. Однако, если сравнивать с июлем прошлого года, то индекс свободных денег вырос на 20,6%.

Уточняется, что среднегодовое значение индекса продолжает медленно, но расти.

Как сообщалось ранее, в России сократился средний чек - в июле он потерял 1,8% по отношению к июню и составил 546 руб. С начала года он вырос на 3,6%, но это все равно меньше уровня годовой инфляции в 4,6%.

Аналитики связывают уменьшение чека с удешевлением сезонной продукции, при этом наибольшее снижение произошло в магазинах крупных форматов.