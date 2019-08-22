В Перми начинается ремонт последнего участка улицы Героев Хасана

В Перми вскоре начнется ремонт последнего участка улицы Героев Хасана. Ремонт включает, в частности, обновление дорожного покрытия, светофоров, сетей наружного освещения, электроснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Осенью прошлого года транспорт пустили по шести реконструированным полосам улицы. Без ремонта остался лишь один участок, от Хлебозаводской до Василия Васильева. На этой неделе рабочие закончат подготовку и потом начнут ремонт. Во время инспекции дорожных строек мэр Дмитрий Самойлов отметил, что улица Героев Хасана – значимый для всего города объект.

"Осенью прошлого года мы завершили реконструкцию улицы на пересечении с Транссибирской магистралью. Теперь принимаемся за последний не отремонтированный участок. Проект масштабный, важно минимизировать сложности для водителей и пешеходов на период строительства", - сказал Самойлов.

После ремонта на участке будет по три полосы в каждую стороны. Вдоль улицы с двух сторон построят тротуары и велодорожку. Кроме того, взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология "отнесенный поворот" позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ движения применят в Перми впервые.

Подрядчик сделает дорожное покрытие, светофоры, переделает сети наружного освещения, электроснабжения, построит ливневую канализацию, сети связи, инфраструктуру водопровода и канализации, оборудует железнодорожные переезды и озеленит улицы. Появится автоматизированная система управления дорожного движения.

Напомним, что осенью прошлого года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Это позволило без остановки движения автомобилей и прекращения движения поездов по Транссибу ликвидировать "узкое горлышко", а на его месте расширить дорогу до шести полос. Улица обеспечивает выезд из города и связь близлежащих районов с центром города. Закончить реконструкцию участка планируется в 2021 году.