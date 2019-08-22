В Перми начинается ремонт последнего участка улицы Героев Хасана

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью (2017) | Фото: администрация Перми

В Перми начинается ремонт последнего участка улицы Героев Хасана

В Перми вскоре начнется ремонт последнего участка улицы Героев Хасана. Ремонт включает, в частности, обновление дорожного покрытия, светофоров, сетей наружного освещения, электроснабжения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Осенью прошлого года транспорт пустили по шести реконструированным полосам улицы. Без ремонта остался лишь один участок, от Хлебозаводской до Василия Васильева. На этой неделе рабочие закончат подготовку и потом начнут ремонт. Во время инспекции дорожных строек мэр Дмитрий Самойлов отметил, что улица Героев Хасана – значимый для всего города объект.

"Осенью прошлого года мы завершили реконструкцию улицы на пересечении с Транссибирской магистралью. Теперь принимаемся за последний не отремонтированный участок. Проект масштабный, важно минимизировать сложности для водителей и пешеходов на период строительства", - сказал Самойлов.

После ремонта на участке будет по три полосы в каждую стороны. Вдоль улицы с двух сторон построят тротуары и велодорожку. Кроме того, взаимодействие автомобилей и пешеходов будет сведено к минимуму. Технология "отнесенный поворот" позволит машинам, которым необходимо совершить поворот, делать это до пешеходного перехода, пересекать его будут только те машины, которые проезжают прямо. Такой способ движения применят в Перми впервые.

Подрядчик сделает дорожное покрытие, светофоры, переделает сети наружного освещения, электроснабжения, построит ливневую канализацию, сети связи, инфраструктуру водопровода и канализации, оборудует железнодорожные переезды и озеленит улицы. Появится автоматизированная система управления дорожного движения.

Напомним, что осенью прошлого года была закончена реконструкция улицы Героев Хасана на пересечении с Транссибирской магистралью. Это позволило без остановки движения автомобилей и прекращения движения поездов по Транссибу ликвидировать "узкое горлышко", а на его месте расширить дорогу до шести полос. Улица обеспечивает выезд из города и связь близлежащих районов с центром города. Закончить реконструкцию участка планируется в 2021 году.

Героев Хасана Пермь открытие движения(2018)|Фото: permkrai.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми начинается ремонт последнего участка улицы Героев Хасана

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Героев Хасана, ремонт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 09.09.2019 07:55 Мск Ремонтируемый участок улицы Героев Хасана в Перми удалось разгрузить от пробок
Ранее 05.09.2019 10:43 Мск "Разгильдяйство и пофигизм". Глава Перми возмущен пробками из-за ремонта улицы Героев Хасана

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.10.2018 11:43 Мск В Перми открыто движение на развязке Героев Хасана – Транссиб
Ранее 31.05.2018 11:36 Мск Глава Перми поблагодарил участников реконструкции важнейшей развязки с Транссибом, где досрочно пущены поезда
Ранее 31.05.2018 09:14 Мск Работы по реконструкции Транссиба в Перми выполнены раньше срока
Ранее 29.05.2018 08:47 Мск В Перми перекроют Транссиб: реконструкция одной из важнейших пермских развязок переходит в финальную стадию
Ранее 14.03.2018 08:45 Мск Участок Транссибирской магистрали в Перми переведут на новые пути к лету

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети