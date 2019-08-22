Пациенты сургутского тубдиспансера объявили голодовку из-за питания по нормам Минздрава

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку по факту голодовки пациентов сургутского тубдиспансера. Информацию распространили местные СМИ, надзорное ведомство заинтересовалось инцидентом, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным журналистов, часть пациентов двое суток отказывается от питания, которое готовят в столовой сургутского клинического противотуберкулезного диспансера. Пациенты уверены, их кормят некачественными продуктами. По словам пациентов, в столовую ходят есть два-три человека, при этом в медучреждении находится 80 человек. Повара диспансера заявляют, что готовят по нормам Минздрава.

В окружной прокуратуре агентству сообщили, что началась предварительная проверка. Кроме того, сами пациенты обратились в прокуратуру Сургута. "От них поступил звонок, который сотрудники оформили письменно. Информация передана в Роспотребнадзор", - сообщили агентству в окружной прокуратуре.