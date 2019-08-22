13 Сентября 2020
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Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Пациенты сургутского тубдиспансера объявили голодовку из-за питания по нормам Минздрава

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку по факту голодовки пациентов сургутского тубдиспансера. Информацию распространили местные СМИ, надзорное ведомство заинтересовалось инцидентом, передает корреспондент Накануне.RU.
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По данным журналистов, часть пациентов двое суток отказывается от питания, которое готовят в столовой сургутского клинического противотуберкулезного диспансера. Пациенты уверены, их кормят некачественными продуктами. По словам пациентов, в столовую ходят есть два-три человека, при этом в медучреждении находится 80 человек. Повара диспансера заявляют, что готовят по нормам Минздрава.

В окружной прокуратуре агентству сообщили, что началась предварительная проверка. Кроме того, сами пациенты обратились в прокуратуру Сургута. "От них поступил звонок, который сотрудники оформили письменно. Информация передана в Роспотребнадзор", - сообщили агентству в окружной прокуратуре.

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Пациенты сургутского тубдиспансера объявили голодовку из-за питания по нормам Минздрава

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Теги: сургутский тубдиспансер, голодовка, нормы питания



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Развитие сюжета:

Ранее 23.08.2019 09:50 Мск В Роспотребнадзор не поступало жалоб на качество питания в сургутском тубдиспансере, пациенты которого объявили голодовку

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